Is een in Eindhoven gestolen ketting van elfstedenkruisjes weer terug in Fryslân?

"De politie deed er niet zoveel mee, dus heeft hij het zelf gehouden", vertelt Swierstra, die donderdagochtend de vinder aan de telefoon had. Nadat de man de ketting had gevonden, plaatste hij ook een bericht op Facebook, maar kreeg geen reacties. In 2017 kreeg hij contact met iemand uit Fryslân, die geïnteresseerd was in oude dingen van de Elfstedentocht. Deze man kocht de ketting en nu is Swierstra op zoek naar hem.

Emotionele waarde

De man die de ketting verkocht "voor 350 euro", denkt dat de verzamelaar uit Bartlehiem kwam. "Maar dat wist hij niet zeker", liet Swierstra weten. Hij hoopt via Omrop Fryslân de ketting nu weer terug te krijgen. "Als dat kan, heel graag. En ik wil er ook wel wat voor betalen, want het is veel waard voor mij. Emotioneel zit er natuurlijk nogal wat aan vast."