Roy Postma (25) nieuwe fractievoorzitter D66 Smallingerland

Van der Leck vindt dat het tijd is voor vernieuwing. Hij is bezig met zijn laatste termijn in de gemeenteraad. Van 2014 tot 2018 was hij wethouder en in de periode daarvoor was hij ook al fractievoorzitter.

De 25-jarige Postma is sinds 2018 raadslid. Hij wordt de jongste fractievoorzitter in de gemeenteraad van Smallingerland. De geboren Drachtster is blij dat hij deze taak op zich mag nemen. "Het getuigt van een groot vertrouwen dat Ron en de leden mij deze taak toevertrouwen", vertelt hij.

Beleidsmedewerker

De afgelopen jaren zette Postma zich met succes in voor onder andere het verruimen van de winkeltijden, het uitbreiden van leningen voor het verduurzamen van woningen, de uitbreiding van het skatepark en de locatie van het nieuwe zwembad. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als beleidsmedewerker op de afdeling Economische Zaken bij de gemeente Heerenveen.

Van der Leck blijft wel actief als raadslid. "Het is nu tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie."