FNP maakt zich zorgen over gevaarlijk kruispunt in Harkema

De N369 is een drukke ontsluitingsweg tussen Drachten en noordoost-Fryslân met veel verkeer. Op het kruispunt van de provinciale weg N369 met de Reitsmastrjitte en de Betonwei zijn de afgelopen jaren meerdere ongelukken gebeurd. Plaatselijk Belang van Harkema wil daarom graag dat het kruispunt wordt aangepakt.

Schriftelijke vragen

Op verschillende plekken op de provinciale weg heeft de provincie in de afgelopen jaren inmiddels aanpassingen gedaan of gaan medewerkers binnenkort aan de slag. Tot nu toe is echter nog niet de keuze gemaakt om het kruispunt veiliger te maken.

De FNP vraagt het college van Gedeputeerde Staten om op zoek te gaan naar een veilige oplossing voor dit kruispunt. Net als bij Rottevalle zou dat met een 'bajonet', of anders eventueel een 'ovonde' kunnen.