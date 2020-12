Het carbidschieten is dit jaar anders dan normaal: "Dit wordt een voor in de boeken"

De Friese burgemeesters zeiden dat het misschien verstandiger is als carbidverenigingen niet doorzetten. De ploeg van Niawier heeft echter besloten dit jaar gewoon te knallen. "We hebben het gisteren in de groep gegooid en daar is uitgekomen dat wij gewoon doorzetten", legt Leonard van Hijum van de ploeg uit.

Zo gewoon wordt het dit jaar echter niet, want de deelnemers moeten zich aan strikte regels houden. De politie houdt daar streng toezicht op. Van Hijum: "Dit wordt een voor de boeken, want wij hebben aardig wat extra maatregelen. Wij moeten allemaal op anderhalve meter staan, in ploegjes van twee man."

Geen toeschouwers

Daarnaast moeten de handen regelmatig worden ontsmet en moeten de schieters mondkapjes dragen. Daar heeft ploeg veel geld in gestoken. "Ja, dat was een aardige investering", zegt Van Hijum.

"En er mogen geen toeschouwers bij zijn, want dan wordt het een evenement. Dus dat wordt even aanpassen." Niawier is een klein dorp, dus grote stromen toeschouwers verwacht Van Hijum niet. "Maar we zullen mensen moeten tegenhouden bij de poort naar het veld."

Digitaal

Als oplossing bedachten de Niawiersters dat mensen digitaal kunnen meekijken. "We zaten erover na te denken om er een camera bij te zetten en dat mensen dan via YouTube kunnen meekijken." Het carbidschieten schrappen was geen optie voor de ploeg. Van Hijum: "Dat is zonde van alle plannen en de tijd die we erin hebben gestoken."