ANWB: rustig op de weg, begint te lijken op de eerste lockdown

De GGD kiest voor zorgvuldigheid en veiligheid in plaats van snelheid bij het vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei Sjaak de Gouw, directeur van de GGD GHOR in het televisieprogramma Op1. In veel landen wordt in december begonnen met het vaccineren. Minister Hugo de Jonge meldde donderdag dat Nederland op 8 januari start.

"We hebben een lange traditie van vaccineren en dat doen we via een bepaalde procedure die we ook nu willen volgen. Op 24 december komt de bijsluiter en dan weten we welke doelgroepen we als eerste kunnen uitnodigen. We kunnen dan de systemen regelen en de callcentra op orde brengen. We kiezen hierbij liever voor zorgvuldigheid en veiligheid dan snelheid, zodat we straks niet hoeven te denken 'oeps' als er dingen mis gaan. We leren nu ook bijvoorbeeld van Engeland. Mensen zijn daar flauwgevallen. Dat is iets waar wij nu rekening mee kunnen houden."

De GGD wil de eerste week gebruiken om te kijken of alles goed loopt. "Er zijn verschillende manieren van prikken van de vaccins en we hebben nog nooit een situatie gehad waarin naast de minister ook de werkgevers ons vragen om de vaccinatie te organiseren. Wat we nog niet weten, dat willen we in de eerste week uitproberen", aldus De Gouw.