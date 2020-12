Antonius stelt zeventig procent operaties uit | 221 nieuwe besmettingen in Fryslân

Nederlanders moeten een recente negatieve uitslag van een coronatest laten zien als ze een bezoek willen brengen aan België. Dat hebben de Belgische regeringen vrijdag besloten, meldt het persbureau Belga op basis van de bronnen.

België is bang voor een grote toestroom van Nederlanders die in België willen winkelen, omdat de meeste winkels in Nederland nu gesloten zijn. In heel België is het dit weekend ook nog eens koopzondag.