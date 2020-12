221 nieuwe besmettingen in Fryslân | Friese ziekenhuizen lanceren campagne

De Friese ziekenhuizen starten deze week een gezamenlijke campagne rond coronamaatregelen. Met het thema 'Het is onze zorg' vragen de ziekenhuizen onder meer via social media aandacht voor de belangrijkste maatregelen in de ziekenhuizen. Door hier op een positieve manier aandacht voor te vragen, hopen de ziekenhuizen op begrip.

Erica Bakkum, lid van de raad van bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden: "Net als iedereen hopen we erop dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten. Maar het is een reëel vooruitzicht dat we de coronamaatregelen nog lang moeten volhouden. Patiënten en bezoekers helpen de zorg, en daarmee vooral zichzelf, door zich aan de maatregelen te houden. We moeten het samen doen."