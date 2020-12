Korfballers van LDODK trainen weer, maar andere Friese topsporters nog niet

De spelers begonnen donderdag fanatiek aan de eerste groepstraining. "Op 2 januari is onze eerste oefenwedstrijd", zegt speelster Malou Kuiper. "Dat is bijna. Je hebt nu weer iets om naar uit te kijken, dat is wel fijn." Ze vindt het ook fijn om de andere spelers weer in het echt te zien. "Dat is goed voor de sociale contacten, want bij mijn studie is ook alles online."

"We hebben geluk dat we zijn erkend als topsportcompetitie en weer volle bak mogen", zegt Ran Faber. "Het is mooi dat uit alle onderzoeken blijkt dat bij het sporten niet veel mensen besmet raken. Voor wat er buiten het sporten gebeurt, zijn we zelf verantwoordelijk."

De spelers worden op iedere wedstrijddag en ook voor iedere oefenwedstrijd getest. "Neem van mij aan dat we goed ons best doen, om onze medespelers niet te besmetten", zegt Faber.