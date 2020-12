Henk de Jong heeft geen spijt van aangepast basiselftal: "Ik ben blij dat ze gespeeld hebben"

"Die jongens hebben het hartstikke goed gedaan", zegt De Jong. "Ik ben blij dat ze gespeeld hebben." Hoewel Go Ahead dus won, had Cambuur ook zomaar de volgende ronde kunnen halen, denkt de trainer. "Het ging gelijk op in de wedstrijd, het kon beide kanten op. We hebben genoeg kansen gehad om 2-2 te maken."

"Die moet je binnen leggen"

De Jong zag zijn ploeg in het slot van de wedstrijd nog dichtbij komen. "In de laatste twintig minuten hadden we dikke kansen, de keeper hield er een paar goed uit. En Giovanni (Korte, red.) schoot eigenlijk voor een lege goal naast, dat zijn momenten dat je 'm moet binnen leggen."

Al met al vindt De Jong het geen schande dat Cambuur verloor. "Eigenlijk had het een gelijkspel moeten zijn, maar dat kan in de beker natuurlijk niet. Dus hebben ze terecht gewonnen."