Jillert Anema: "Corona is veel belangrijker dan de vraag of we mogen schaatsen"

Corona is tegenwoordig nooit ver weg, en al helemaal niet bij de ploegen van Anema. "Een van onze schaatsers heeft deze week een familielid begraven vanwege corona. De vader van een andere schaatser lag ernstig ziek in het ziekenhuis met corona. Daar leven we enorm mee mee. Dan is dat belangrijker dan of we wel of niet meer mogen schaatsen, denk ik dan."

Sport is bijzaak geworden

Donderdag werd bekend dat het NK marathon, een jaarlijkse traditie op 1 januari, voorlopig niet doorgaat. Anema ziet de sport op dit moment als bijzaak. "Ik vind teveel dat het een ik-maatschappij geworden is. Ik vind dat je de beschaving van een maatschappij kan afmeten aan de gereedheid van de sterkeren om de zwakkeren te helpen. Mensen snappen het niet, maar het gaat helemaal verkeerd. Het is enorm druk op de weg en mensen willen gewoon feesten met Kerst en Oud en Nieuw. Dat komt niet goed. Want we doen het zelf. Je kan wel naar anderen wijzen, zo van zij mogen dit en zij mogen dat. Mensen moeten stoppen met zeuren en naar zichzelf kijken."