Erkenning voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire: "Ik heb altijd gedacht dat het mijn schuld was"

Anoeska de Vries uit Garyp is een van de gedupeerden. Ze keek de presentatie van het onderzoek op televisie en wat er gezegd werd raakte haar erg. "Ja, die kwam binnen. Als je hoort dat Wiebes, Asscher, Weekers en met name Rutte verantwoordelijk zijn voor het leed dat we als gedupeerden geleden hebben." Voor De Vries speelt het al sinds 2014.

Er was meer goed nieuws voor Anoeska. Ze kreeg donderdagmiddag een telefoontje dat haar zaak rond is en dat ze haar geld terugkrijgt. Een enorme verlichting. "Ik heb altijd gedacht dat het mijn schuld was, dat ik het verkeerd gedaan heb." Nu weet ze dat dat echt niet zo geweest is, maar hiermee is het nog niet klaar voor De Vries. Ze moet nog haar verhaal vertellen aan de commissie 'Werkelijke Schade' voor een schadevergoeding. Ze raakte haar bedrijf en haar baan kwijt en leefde jarenlang in armoede.

Verantwoordelijkheid

De Vries vindt dat de betrokken politici hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze is nog altijd boos en het doet nog altijd pijn dat zoveel mensen dit al die jaren moesten meemaken.

Het eindrapport kindertoeslagenaffaire is een onderzoek naar de feiten. De commissie trekt zelf geen discussie. De Kamer zal begin volgend jaar een rapport hierover houden.