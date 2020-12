Verzoekjes van luisteraars dag en nacht in 'Sis it mar' bij Omrop Fryslân

"Juist in deze tijd is er behoefte aan verbinding en willen we als radiostation een vriend voor onze luisteraars zijn", zegt hoofdredacteur Ingrid Spijkers. "Mensen kunnen ook verzoekjes voor elkaar aanvragen en zo toch een beetje bij elkaar zijn."

Bijzondere duo's

"Het begon als een wild idee", vertelt projectleider Martine van der Steege. "Vorig jaar hebben we 'Sis it mar' overdag al gedaan en dat was een succes. Dit jaar zaten we op tafel en dachten we 'hoe mooi zou het zijn als we juist nu er dag en nacht voor iedereen kunnen zijn'." Dat zou wel betekenen dat de hele Omrop de schouders eronder moest zetten om het te laten lukken. "Na een kleine rondgang werd al snel duidelijk dat er zoveel enthousiasme en anima was, dat dit rond zou komen."

Bekend en onbekend

En dus kom je tussen Kerst en Oud en Nieuw de bekende Omrop-presentatoren tegen in de programmering, maar vormen die duo's met Omrop-medewerkers die in het dagelijks leven op andere afdelingen werken. "Je treft duo's als Simone Scheffer en Geartsje de Vries, maar ook Jacob Stelwagen en Froukje Sijtsma, of Diana de Groot en Hotske Rispens. Hotske werkt normaal op de planning, maar kruipt ook achter de microfoon om Diana en de luisteraars bij te staan in deze bijzondere uurtjes."