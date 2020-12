Leeuwarden krijgt slimme verkeerslichten voor betere doorstroming verkeer

Bestuurders krijgen via de mobiele telefoon door wat voor kleur de lichten hebben, groen of rood, zodat ze hun snelheid daar op kunnen aanpassen. Het gaat om verkeerslichtinstallaties die vooral op de toegangsweken van Leeuwarden staan.

De infrastructuur in en rond de stad is de afgelopen tien jaar flink uitgebreid en daarmee groeide ook de capaciteit. Friso Douwstra, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Leeuwarden: "We willen hiermee het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken. Het verbetert daarnaast ook de leefbaarheid van de stad op een duurzame wijze door verlaging van de CO2-uitstoot, vermindering van geluidsoverlast en verbeterde bereikbaarheid."