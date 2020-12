Bekeravontuur Cambuur eindigt met verlies tegen Go Ahead Eagles

Met maar liefst negen andere spelers in de basis begon Cambuur donderdag tegen de nummer acht van de eerste divisie. Na wat mogelijkheden over en weer kwam na een kwartier de eerste grote kans van de wedstrijd, toen Erkan Eyibil Sonny Stevens verraste met een schot. De doelman kon de bal maar net uit zijn doel houden. Even later kreeg Cambuur haar eerste kans toen Jarchinio Antonia in de counter snel voor de goal van Jay Gorter verscheen, maar zijn schot verdween naast het doel.

Scoren en douchen

Na een halfuur werd Ragnar Oratmangoen - die niet fit aan de wedstrijd begon - de ruimte ingestuurd door Michael Breij. De vleugelspits ging alleen op het doel van Gorter af en schoot hard de 1-0 binnen. De doelpuntenmaker werd even later vervangen door Giovanni Korte. Daarvoor nog werd het echter ook alweer gelijk, toen Luuk Brouwers alle ruimte kreeg om vanuit het zestienmetergebied te schieten.

De Leeuwarders kregen nog een kans om voor rust weer op voorsprong te komen, maar dat schot van Korte ging net voor het doel langs. Cambuur dacht ook nog twee keer een penalty te krijgen: zowel Alex Bangura als Breij werden onderuit gehaald, maar beide keren vond scheidsrechter Ingmar Oostrom het niet genoeg voor een strafschop.

Op achterstand

Cambuur had in de tweede helft problemen om door de Eagles-verdediging te komen. Dat lukte pas voor het eerst na een kwartier, toen Maulun de ruimte kreeg om te schieten. Zijn schot werd echter door Gorter uit het doel gehouden. Net toen de Leeuwarders dachten dat ze beter in de wedstrijd kwamen, nam Go Ahead Eagles de voorsprong. Bradley van Hoeven schoot van dichtbij raak.

Slotoffensief

Met Issa Kallon en David Sambissa in de ploeg werd nog geprobeerd een slotoffensief in te zetten. Kallon kwam met nog een paar minuten te gaan vlakbij de gelijkmaker, maar zij harde schot werd tegengehouden door Gorter.

In de liefst zes minuten extra tijd waren de Leeuwarders niet precies genoeg in hun spul, en een gelijkmaker zat er niet meer in. Het bekeravontuur van Cambuur eindigt zo dus al in de tweede ronde.