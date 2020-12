Autoschadebedrijven merken minder drukte door lockdown

"Kijk, deze heeft tegen een paaltje aangezeten", zegt Verbeek, terwijl hij door de garage loopt. Met een kladblok in de hand schrijft hij alle schade van de auto's op. In de garage staan nog vijf auto's. Maar dit wordt wel minder nu iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. "Vorig jaar hadden we 20 of 25 per week, maar nu zitten we op ongeveer 15. Dat is ook anders dan de eerste lockdown, want toen was er nog veel werk. We hebben een wachtlijst en dus zijn de klusjes toen afgemaakt. Ook hadden mensen de kop er niet echt bij."

Verbeek onderbreekt zijn verhaal even om de telefoon op te nemen. "Iedereen moest terug naar 100 kilometer per uur en de crisis slaat ook op je welzijn. Dus mensen hebben meer schade gereden dan we verwacht hadden."