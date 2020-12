Operaasje Fryske Flagge: Carolien Hunneman uit het hogere noorden, Helsinki

Al wordt Fryslân natuurlijk het hoge noorden genoemd, we zijn niets vergeleken met het Finse Helsinki. Met Caroline Hunneman, die in Oosterwolde opgroeide, weet het in perspectief te zetten. "Helsinki is een eind weg van Nederland als je met de auto gaat, maar als je vliegt duurt het maar twee uurtjes. Het is natuurlijk in het zuiden van Finland, als je naar het noorden van het land wil rijden is dat wel twintig uur met de auto. Dus zo noordelijk is het ook nog niet."

Ook in dat hogere noorden herkennen ze de Friese vlag, staat bij het vlaggetje van Carolien. Er zijn dan ook een paar Finnen geweest die bij SC Heerenveen voetballen, zo heeft Mika Väyrynen Carolien nog op de Friese vlag aangesproken.

Witte kerstdagen

Waar we hopen op een paar dagen dat we sneeuwvrij krijgen, weet Carolien al bijna zeker dat er in ieder geval een aantal dagen sneeuw zal liggen in de Finse stad. "Er ligt hier nog geen sneeuw, maar bovenin Finland wordt er al flink geskied. We hebben nu wel al enkele witte dagen gehad."

Witte kerstdagen zouden dus geen verrassing zijn.. "Januari en februari zijn hier de koudste maanden. Vorig jaar was het kantje boord, toen kwam er pas sneeuw in maart. Maar dat was de slechtste winter in jaren, we gaan ervan uit dat dat niet weer gebeurt."

Liefde op het eerste gezicht

De liefde heeft Carolien naar Helsinki gebracht. "Het was liefde op het eerste gezicht. Een mooie, blonde Finse met blauwe ogen." De andere liefde, schaatsen, heeft Carolien niet in Thialf achtergelaten. "Ik heb de ALO gedaan in Groningen, ik ben sportleraar. In Nederland, in Thialf, heb ik ook veel geschaatst. Ik heb nu van mijn hobby mijn werk gemaakt, ik ben hier schaatscoach."

Het schaatsen in Finland is niet zo groot als dat het hier is. "We hebben zo'n 300 licentie schaatsers. Ik geloof dat het er in Nederland 20.000 zijn", vertelt Carolien. "De schaatswereld is klein, maar we doen ons best, en zo nu en dan staat er wel een talent op. Maar de faciliteiten zijn slecht. We hebben geen binnenbaan, we hebben dus net pas ijs, omdat het nu pas koud genoeg wordt. Als je alleen op een buitenbaan kan trainen met relatief slecht ijs, dan wordt het toch lastig." Maar dit houdt Carolien niet tegen, zeg de Helsinkiër. "We hebben een goede groep hier in Helsinki. We verwachten met de Vikingrace in Heerenveen wel wat vuurwerk van onze groep."

Aanpassen, maar het leven gaat door

Heel anders dan het gesprek met Anna Visser uit Italië vorige week, gaat het qua corona eigenlijk best goed in Finland. "Ja, we grappen er wel een beetje over, want Finnen vinden het van nature wel fijn om een beetje afstand te houden. Het gaat eigenlijk best wel oke."

"Hier in de grote stad, in Helsinki, hebben we soort van maatregelen. En men houdt zich er wel aan. Mondkapjes worden trouw gedragen, dus we hebben eigenlijk niet zoveel zorgen." De winkels en de horeca zijn in Helsinki dan ook niet dicht. "Het is wat aangepast, maar het leven gaat wel gewoon door," zegt Carolien.