Coronaveilige expositie wapendroppings bij Katlijk

Bij informatiecentrum het Beekpronkje van It Fryske Gea bij het Ketliker Skar is een coronaveilige expositie ingericht over de wapendroppings. Vorig jaar zijn op het droppingsveld al vleesmuisbunkers geplaatst in de vorm van de kisten waarin de wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vervoerd. Maar daarmee was het verhaal nog niet af. Er is meer bij gekomen.