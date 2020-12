Zomerschool over Oudfries gaat door in 2021

De zomerschool was in 2019 voor het eerst, toen in Oxford. Volgend jaar krijgen de deelnemers les in Leeuwarden, of digitaal dus, als dat nodig is.

Deelnemers krijgen een vijfdaagse stoomcursus Oudfries. Het thema is deze keer 'Old Frisian and its Neighbours'. Vragen die centraal staan, gaan over hoe de sprekers aan de randen van middeleeuws Fryslân omgingen met taaldiversiteit. En hoe de taalgrenzen door de tijd heen veranderden.

Taalgebied was groter

Het Friese taalgebied was destijds veel groter dan nu. Onlangs kwamen er nieuwe aanwijzingen naar boven dat er ook in Zuid-Holland Friese taalgemeenschapen moeten zijn geweest.

Voor de zomerschool werken de Rijksuniversiteit Groningen en Oxford University samen met de Fryske Akademy, Tresoar en Campus Fryslân.