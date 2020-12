Kijktip: 11 Andere Oorden bij de Boedditische tempel in Hantum

Een Boeddistische tempel in het Friese landsschap: het lijkt niet passend, maar toch staat hij er echt. De Stoepa in Hantum is de vierde locatie die door de kunstenaars van het LUNA Collective in het licht wordt gezet tijdens de lichtmanifestatie 11 Andere Oorden. Op geheime plekken in Fryslân zijn tot aan de kerstdagen lichtkunstwerken te zien. Deze locaties zijn niet zo bekend, maar er zit wel een gedachte achter die goed past bij de kerstdagen.