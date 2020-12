Vier jaar cel geëist tegen No Surrender-leden om gestolen bestelbusjes

De politie kreeg in oktober 2018 een tip dat er in loodsen in Wijnjewoude en Noordwolde gestolen auto's werden gestript, waarvan de onderdelen werden doorverkocht. Diezelfde maand leidde het trackingsysteem van een in Hoofddorp gestolen Volkswagen ook naar Wijnjewoude.

In een loods in Wijnjewoude werden onderdelen van gestolen bestelauto's aangetroffen. In totaal gaat het om zo'n 75 gestolen wagens. In het onderzoek werden in totaal drie locaties in Oosterwolde en locaties in Oldeberkoop, Klazienaveen en Steenwijk doorzocht.

Het drietal ging volgens het Openbaar Ministerie heel professioneel te werk. De volledige lijn van stelen tot de oudijzer bult stond ter beschikking van de verdachten. Wekelijks, of soms zelfs dagelijks, kwamen er bestelauto's binnen die meestal dezelfde dag nog werden ontmanteld. De onderdelen werden voor goed geld verkocht.

Autobedrijf als dekmantel

Het autobedrijf van een van de verdachten werd gebruikt als dekmantel voor de criminele activiteiten van de verdachten. Het geld dat ze daarmee verdienden, werd witgewassen.

De mannen worden naast het witwassen verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Wat het Openbaar Ministerie betreft hebben de verdachten een eigen rol in die criminele organisatie, maar zijn de rollen grotendeels inwisselbaar.

Wapenbezit

Een 40-jarige verdachte had het autobedrijf op zijn naam staan, de 64-jarige huurde de loods waar de meeste gestolen auto's en onderdelen werden aangetroffen. Een 27-jarige man beheerde de contacten met degenen die de auto's stalen, hielp bij de ontmanteling en het vervoeren van de onderdelen en karkassen. Het drietal wordt ook verdacht van wapenbezit.

'Onschuldig'

De verdachten zeggen dat ze zich niet hebben beziggehouden met 'louche' zaken. Een van hen noemde het politieonderzoek 'science fiction'. Tijdens de zitting werden de drie verdachten geconfronteerd met ruim 300.000 euro aan schadeclaims, van gedupeerde autobezitters en verzekeraars.

Donderdag was de derde dag van de rechtszaak. Wanneer de uitspraak van de rechter volgt, is nog onduidelijk.