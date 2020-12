Europees Parlement stemt voor betere bescherming minderheidstalen

Meer dan 1,1 miljoen EU-burgers hebben het initiatief ondertekend, waaronder ook Friezen. Donderdag stemden 524 Europarlementariërs voor het initiatief en 67 tegen. Daarnaast onthielden zich 103 van stemming. Met de aanname van het burgerinitiatief moet de EU nu opnieuw aan de slag met minderhedenbeleid. De duidelijke meerderheid wordt gezien als een signaal aan de commissie en lidstaten dat er concrete maatregelen worden verwacht.

Voor de liberale fractie in het Europees Parlement liet Malik Azmani (VVD) maandag al weten dat hij achter het Minority SafePack staat. Hij vertelde erbij dat hij in Heerenveen opgroeide in het Nederlands en Fries. Wat hem betreft blijft dat zo en bevordert Europa de positie van minderheidstalen

Gevoelig thema

Het thema minderheden ligt gevoelig in de Europese Unie. Dat zou, volgens een interpretatie van de Europese Verdragen, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen en niet onder die van Europa. Naast het Europees Parlement zoekt het Minority SafePack ook steun in nationale en regionale parlementen in heel Europa. Dinsdag was volgens verwachting een grote meerderheid in Provinciale Staten van Fryslân voor het initiatief.