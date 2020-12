Fries volkslied vanuit de Groninger Martinitoren door doneeractie Bernlef

Het Fries volkslied zal dinsdag in het centrum van Groningen te horen zijn. De Groninger studentenvereniging Bernlef heeft het volkslied aangevraagd als verzoeknummer bij de Martinitoren in de stad. In december en januari speelde de beiaardier, de Fries Auke de Boer, alle dinsdagen een verzoeknummer op het carillon, in ruil voor een donatie voor de Voedselbank en het onderhoud van de Martinikerk.