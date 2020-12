RIVM meldt 260 nieuwe besmettingen in Fryslân

Het hogere aantal besmettingen kan komen door een storing bij de GGD van dinsdag. Daardoor is toen niet alles binnengekomen.

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal gemeld vanuit Súdwest-Fryslân met 65, daarna volgen Leeuwarden met 48 en Smallingerland met 25 nieuwe besmettingen.

Eén persoon overleden

Er is één nieuw sterfgeval gemeld. Dat gaat om een inwoner van Súdwest-Fryslân. Daarnaast is een inwoner van Smallingerland opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk zijn er 12.844 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is meer dan ooit, maar dat kan ook komen door de storing van eerder deze week.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):