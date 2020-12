Meer handen nodig in de zorg, vooral verpleegkundigen en verzorgenden

Een eerdere oproep van 'Extra handen voor de zorg' tijdens de eerste coronagolf resulteerde in 428 aanmeldingen in Fryslân. Dat is te weinig, zegt Lida Sterenberg van Zorgplein Noord. Er komen steeds meer aanvragen binnen van organisaties voor zorg en welzijn waar corona heerst. En je moet ook voouitkijken, want corona is onvoorspelbaar. Het kan op overal plotseling de kop opsteken.

Zorgplein Noord is met 377 mensen in gesprek of in gesprek geweest. Belangrijk punt is wat de vraag op een bepaald moment is. Is er bijvoorbeeld behoefte aan meer personeel in gehandicaptenzorg, in de psychiatrie of in een ziekenhuis. Verder speelt ook een rol wat de nieuwe kandidaten kunnen en wat bij hen past. Het werk kan aan beide kanten tegenvallen, zowel bij de nieuwe werknemer als bij de zorgorganisatie.

Iedereen is welkom

Over algemeen heeft de zorg iedereen nodig. Toch is deze nieuwe oproep vooral bedoeld voor mensen uit andere sectoren die eerder in de zorg hebben gewerkt, zegt Sterenberg. Zij hebben de papieren voor de zorg, terwijl ze er niet meer werken. Ook al zijn de diploma's en certificaten verlopen, dan nog kunnen deze mensen snel weer worden ingezet, is haar verwachting.

Er is momenteel het meeste behoefte aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kunnen ook huidige zorgpersoneelsleden en voormalige zorgperoneelsleden zijn die extra willen bijwerken. Maar ook andere hulpverleners zijn er steeds minder, en velen van hen zijn al geplaatst. 'Extra handen voor de zorg' heeft in Fryslân tot nu toe 92 mensen aan een baan in de zorg geholpen.

Van horeca naar gastvrouw/heer in de zorg

Vanuit de horeca werken nu 33 mensen in de zorg. Zij hebben geen zorgachtergrond, maar wel zijn wel erg nuttig, zegt Sterenberg. Zo werken ze nu als gastheer of gastvrouw bij de entree van een gebouw om te controleren of de coronaregels wel nageleefd worden. En in ziekenhuizen worden ze bijvoorbeeld als buddy's ingezet.

De zorgsector staat al heel lang onder druk, zegt Sterenberg tot besluit. Nu met coronacrisis is duidelijk te zien dat de sector weinig vet op de botten heeft.