Omrop TIP: Kerstconcert Noord Nederlands Orkest vanavond live bij Omrop Fryslân

Het Kerstconcert van het Noord Nederlands Orkest is vanavond live te zien bij Omrop Fryslân. Zo kan iedereen het concert toch beleven, nu er geen publiek in de concertzaal aanwezig mag zijn. Het concert is vanaf 20.00 uur te volgen op televisie, omropfryslân.nl en de Omrop-app. De uitzending is een samenwerking van het NNO, Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe.