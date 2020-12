Skripsjepriis 2018-2020 voor heidedorp-onderzoek van Sian Wierda

In de scriptie heeft Wierda geprobeerd uit te vinden of er bij de toenmalige heidebewoners sprake was van een zogenoemde 'culture of poverty.' Dat was een idee van een Amerikaanse antropoloog, die vond dat bepaalde groepen armen een afwijkende levenswijze hebben die hun armoede in stand houdt.

Cultuur bij schaarste

Wierda wilde wat nuance brengen in het negatieve stereotype van de heidedorpen. Vaak wordt er geschreven over erbarmelijke spitketen, criminaliteit en alcoholgebruik. Maar echt systematisch onderzoek is er weinig gedaan, al helemaal niet naar zaken als analfabetisme en buitenechtelijke geboorten. Volgens Wierda was er geen sprake van een 'armoedecultuur' op de heide, zoals eerder wel is beweerd.

Als er afwijkend gedrag was, kwam dat vaak voort uit armoede. Bij diefstal ging het bijvoorbeeld vaak om voedsel of brandstof. Dat mensen niet konden lezen en schrijven, had ook te maken met dat kinderen op het land mee moesten helpen en niet naar school konden. Het ging dus ook om culturele aanpassingen aan armoede: bij schaarste nemen mensen andere beslissingen.

In andere gevallen ontbraken bepaalde kenmerken ook. Het aandeel buitenechtelijke geboorten en de kindersterfte in de gebieden viel bijvoorbeeld mee in vergelijking met het provinciale beeld. Alleen een negatief beeld is volgens Wierda dus onterecht. Men kan het ook omdraaien: de arbeidersbevolking kon ook vrijgevochten zijn en koos soms bewust voor een plek buiten de burgerlijke maatschappij.