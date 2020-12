Aantal WW-uitkeringen in Fryslân stabiel na maanden van daling

Eind november telde Fryslân 10.217 WW-uitkeringen. Dat is drie procent van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân bleef in november bijna gelijk aan dat in oktober.

Na een flinke stijging van het aantal WW-uitkeringen na de uitbraak van het coronavirus, nam de WW maanden achter elkaar af. Afgelopen maand kwam een einde aan die afname en stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen.

Horeca

Het beeld in november verschilt per sector. In de meeste sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg & welzijn. In de horeca, landbouw en bouw ging de WW omhoog.

Door het einde van het hoogseizoen in deze sectoren is het gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen in het najaar toeneemt. Dit jaar speelt ook de sluiting van de horeca door de lockdown een rol.

In verhouding met een jaar geleden telt Fryslân meer WW-uitkeringen. Dat komt door de stijging van de WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak. Eind november 2020 telde Fryslân 1.092 meer WW-uitkeringen dan een jaar eerder.

Wisselend beeld

Eind november waren er in Nederland 276.369 WW-uitkeringen, drie procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 278.275. Daarmee was er een lichte afname. Een jaar eerder waren er in november nog 227.693.