Gedichtenroute scholen in Koudum: over overleden opa, maar ook over Syrië

De gedichtenroute is gemaakt met steun van onderwijsorganisatie Cedin. De deelnemende leerlingen zitten op de scholen Bogerman, De Klimbeam en Het Fûgelnêst. Gedeputeerde Sietske Poepjes zou de gedichtenroute openen, maar dat gaat niet door vanwege corona.

Niet alleen in het Fries

Kinderen van de drie scholen hebben in verschillende talen gedichten geschreven onder het motto 'Ik denk aan jou'. Ze mochten zich uiten in hun eigen taa, of dat nu het Fries, Arabisch, Duits of Nederlands is.

De 25 gedichten staan opgesteld in tuinen en een route van ongeveer 2,5 kilometer voert erlangs. In elk gedicht staat één woord onderstreept waarvan de lezer een nieuw gedicht kan maken en dat naar ons opsturen, vertelt Ackelyn Stapensea van school De Klimbeam.

"Ieder kind denkt bij 'ik denk aan jou' aan iets anders. Alle leerlingen van het Bogerman en de basisschool van groep 4 en hoger hebben een gedicht gemaakt en daar is een selectie uit gemaakt."

Opa die pas overleden is

"Het is heel verschillend waar de gedichten over gaan. Het ene gaat over opa die pas overleden is, het andere over een oma die in een verzorgingstehuis woont. En er is ook een gedicht bij van een meisje dat uit Syrië komt en daarover schrijft."

De poëtische route is coronaproof. Ackelyn Stapensea: "We zoeken elk jaar met kerst iets wat verbinding geeft. Iemand kwam met dit idee. Het is afkomstig van het 'beren spotten' tijdens de eerste coronagolf. In plaats van beren zouden we nu best wel gedichten kunnen gaan zoeken."