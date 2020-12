Corona, Aart Staartjes en Amerikaanse verkiezingen: dit hebben Friezen veel gegoogeld

Zes van de tien meest opvallende termen in de zoekmachine hadden te maken met het coronavirus. Ook in het zoekgedrag is dus te zien dat het virus mensen bezig houdt.

Naast het coronavirus, is er ook veel gezocht op 'verkiezingen Amerika'. De verkiezingen tussen Donald Trump en Joe Biden waren over de hele wereld in het nieuws, en ook Friezen hielden het in de gaten.

Beroemde personen

Van de drie bekende Nederlanders waar Friezen wel iets meer over wilde weten, staat Fred van Leer het hoogst. De presentator, die dit jaar zeker niet een makkelijk jaar achter de rug heeft, maakte onder meer een gewapende overval mee en belandde in het ziekenhuis.

Shorttrackster Lara van Ruijven staat ook in de top tien. Bij de 27-jarige wereldkampioene werd eind juni een stoornis aan het immuunsysteem geconstateerd, in augustus overleed ze.

De derde 'BN'er' in de lijst is Aart Staartjes. De 81-jarige acteur kwam in januari 2020 om het leven bij een verkeersongeluk met zijn brommobiel in Leeuwarden.

Top 10

De complete top 10 van de meest opvallende Google-zoektermen in Fryslân: