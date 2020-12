Friese ziekenhuizen schalen reguliere zorg verder af; situatie zorgelijk

Verdere afschaling

De reguliere zorg in de Noordelijke ziekenhuizen was geleidelijk afgeschaald in lijn met de landelijke afspraken. Verdere afschaling is nodig om ruimte te maken voor de opvang van coronapatiënten, zowel op de intensive care als op de klinische afdelingen.

Het afschalen van de reguliere zorg heeft gevolgen voor niet-coronapatiënten. Geplande zorg wordt tijdelijk of langer uitgesteld. "Patiënten krijgen daarvan persoonlijk bericht. Zolang ze geen telefoontje van ons krijgen, gaat hun zorg gewoon door", legt Mostert uit.

De ziekenhuizen zeggen er alles aan te doen om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan. "Het verschilt per geval. Een behandelteam bespreekt of het verstandig is om de behandeling uit te stellen of niet. Onder andere de spoedeisende hulp, oncologie en verloskundige gaan gewoon door."

Verpleeghuizen

De verpleeghuizen en thuiszorg spelen een belangrijke rol in de opvang van patiënten, zowel in de doorplaatsing vanuit het ziekenhuis als in het verplegen van patiënten met en zonder corona in de thuissituatie en verpleeghuizen. Zo houden ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van corona- én reguliere patiënten.

De ziekenhuizen helpen elkaar onderling ook. "We stemmen het landelijk met elkaar af. Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, red.) houdt constant zicht op hoe veel plek er is in de ziekenhuizen", zegt Mostert. In het ROAZ wordt gekeken hoe deze doorstroming sneller kan verlopen.

Volgens Mostert komt nu een derde tot de helft van de coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen uit andere delen van het land. Het aantal Friezen neemt echter licht toe. "Er liggen nu 48 coronapatiënten in Fryslân buiten de ic's, op de ic's zijn dat er 20."

Kerstvakantie

In de kerstvakantie schalen ziekenhuizen volgens Mostert sowieso hun zorg af. "We zijn nu extra druk bezig om de roosters rond te krijgen." De ziekenhuizen doen daarom een oproep aan medewerkers om extra te werken, omdat ze hard nodig zijn. "Elders in het land zijn berichten van verloven die worden ingetrokken, maar dat is hier niet het geval. Er wordt gelukkig gehoor gegeven aan de oproep."