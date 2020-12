Gerben Gerbrandy stopt als Eerste Kamerlid OSF

De OSF-senator vertegenwoordigt in de Eerste Kamer de onafhankelijke provinciale partijen. Voorzitter Durk Stoker van de OSF bedankt Gerbrandy voor zijn inzet. "Wij hebben aan Gerben een hele goede senator, waarbij zijn goede band met de steunfractie en achterban opvalt. Het is jammer dat hij gaat stoppen, maar wij beseffen dat het werk van een eenmansfractie in de

Eerste Kamer een forse aanslag op het gestel betekent".

Gerbrandy leg half januari zijn taken neer. Als eerste opvolger staat Ton Raven klaar. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Sittard-Geleen.