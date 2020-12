Coronanieuws van 17 december: Aantal besmettingen toegenomen | Reguliere zorg afgeschaald

Een derde van de 65-plussers wil dat het kabinet duidelijker communiceert over de coronavaccinatiecampagne, meldt ouderenorganisatie ANBO. "Er worden keer op keer verwachtingen gewekt bij ouderen, die dan later weer moeten worden bijgesteld", aldus een woordvoerder.

"Het beleid zwalkt. Informatie over wie als eerste gevaccineerd worden, over de datum waarop gestart wordt met inenten, over het type vaccin en over de logistiek wijzigt continu. Je loopt het risico dat mensen die in principe bereid zijn een vaccin te nemen, nu afhaken door alle onduidelijkheid." Volgens ANBO zijn veel senioren bereid om zich te laten vaccineren. "Ze hebben er ook begrip voor dat het wellicht wat langer duurt voor ze aan de beurt zijn. Maar heldere communicatie daarover is wel heel belangrijk."

Het beleid over wie als eerste een vaccin krijgt aangeboden en wanneer begonnen wordt met inenten is de afgelopen tijd meerdere malen gewijzigd. Op dit moment is het plan dat eerst medewerkers van verpleeghuizen, instellingen in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg aan de beurt zijn.