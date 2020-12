Nieuwe ijssalon geopend in Dokkum in lockdown: "Mooie kans voor mij"

De Jong verwacht in de zomer veel toerisme en klandizie. "Maar nu is het natuurlijk een barre periode, want bijna alle winkels zijn dicht", vertelt hij. De opening van de salon werd niet groots gevierd. "Het was niet heel spannend. Uit respect voor andere ondernemers hield ik het zo klein mogelijk."

Hij verwacht in de koude wintermaanden niet veel ijs te verkopen, maar dat klanten vooral komen voor de chocoladeproducten, zoals zelfgemaakte bonbons en truffels. De Jong denkt dat mensen voor de feestdagen ook wel langskomen voor ijstaarten.

De coronacrisis en onzekere tijden maken de ondernemer niet bang. "We moeten ons niet blind staren op de dip waar we nu in zitten, maar we moeten vooruit en dan komt het altijd goed!"