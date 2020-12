IJshockeyclubs trekken stekker uit seizoen: geen competitie voor UNIS Flyers

Er komt kortom geen ijshockeyseizoen 2020-2021 en er is dus ook geen winnaar. Eerder hadden de vijf Nederlandse clubs besloten de start van de competitie uit te stellen tot december. De BeNe League werd kortgeleden wel als topsport bestempeld, dus wedstrijden en trainingen zouden wel door mogen gaan. Maar alleen bij naleving van een streng protocol, en juist daar ligt het probleem.

Beperkingen: hoge eisen protocol

Volgens de ijshockeyclubs zijn de eisen van het protocol niet realistisch. Een fatsoenlijke competitie kan er niet mee gespeeld worden. Zo is één van de eisen dat de selectie, jury en de begeleiding van de clubs twee keer per week getest worden op het coronavirus. Dat kost veel geld. Bovendien zijn toeschouwers niet toegestaan, waardoor er geen opbrengsten uit kaartverkoop binnen zou komen, en zou het sponsorgeld ook lager komen te liggen.

Zou er wel een competitie van start zijn gegaan, dan was er maar een beperkte tijd beschikbaar geweest. Te weinig voor een competitie, want de ijsbanen gaan uiterlijk eind maart 2021 weer dicht. Daarnaast is er ook altijd de kans dat er spelers besmet raken, wat ook gevolgen kan hebben voor het speelschema.

Voorzitter Hoekstra: "Jammer, maar het kan niet anders"

Voorzitter Henk Hoekstra vindt het jammer dat de competitie niet van start kan gaan, maar laat ook weten dat het niet anders kan. Volgens hem heeft het besluit vooralsnog geen gevolgen voor de relatie met ijsstadion Thialf. "Er is nog geen sprake van een huurcontract, dus we hebben afgesproken dat we voorlopig gewoon een jaar doorschuiven."

De spelers van UNIS Flyers zijn woensdagavond ingelicht. Ze vinden het ook jammer, zegt Hoekstra. "Maar ze zagen het ook aankomen. Er werd nog getraind de afgelopen tijd, maar dat was al heel vrijblijvend."

UNIS Flyers hoopt dat er in september 2021 wel weer een ijshockeyseizoen van start zal gaan.