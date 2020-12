Waskemeer in coronatijd: bezorgbakker Melle Stoker bezorgt brood aan de deur

Broodboetiek

De bezorgbakker heeft jarenlang gewerkt in een tuincentrum. "Met veel plezier, maar toen ik 40 jaar werd wilde ik wat anders". Zijn vader, Ayze Stoker, was ook bezorgbakker aan huis. Hij had een soort SRV-wagen omgebouwd tot een rijdende broodboetiek.

Twintig jaar lang bracht hij met succes zijn producten van deur tot deur, daarna zette hij een punt achter zijn carrière. Dat was voor Stoker junior de kans om de zaak van zijn vader over te nemen.

Hard werken

Stoker is niet ontevreden over zijn nieuwe bestaan. "Al is het hard werken voor vier dagen in de week. Eén dag heb ik er nog ander werk bij. Maar al met al gaat het hartstikke goed," vertelt Stoker.

Hij ziet zelfs mogelijkheden om zijn klantenbestand verder uit te breiden met onder andere meer artikelen aan te bieden. "En leuke acties natuurlijk. Die komen er nu ook weer aan met de kerst voor de deur. Dan zit ik samen met mijn vrouw aan tafel en bedenken we de aanbiedingen van de week."