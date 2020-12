Friesland Pop-directeur opgelucht nu ze toch subsidie van provincie krijgen

Gedeputeerde Sietske Poepjes is er mee aan de slag gegaan. "Friesland Pop zou tussen wal en schip vallen en we hebben gezien dat het mogelijk is om ze twee jaar wat meer ruimte te geven." Een voorwaarde is wel dat ze samenwerken met de Popfabriek, zegt Poepjes. Volgens Nauta moet dat geen probleem zijn. ''De Popfabryk is oorspronkelijk een initiatief dat vanuit Friesland Pop is opgestart, dus het zou wel heel raar zijn als we daar niet samen wat mee zouden kunnen.''

De provincie wil een cultuuraanbod zo groot mogelijk houden. "Niet iedereen heeft dezelfde smaak, maar het is goed voor Fryslân dat er voor iedereen wat is", zegt Poepjes.

Nauta had het liefst nog meer geld gekregen, maar is tevreden met wat Friesland Pop nu krijgt. ''We zijn allang blij dat we het budget hebben wat we oorspronkelijk hadden zodat we daar in ieder geval mee verder kunnen.''