Vrouw (24) rijdt 125 kilometer per uur in bebouwde kom Leeuwarden, met telefoon in de hand

De politie van Leeuwarden heeft dinsdagmorgen een proces verbaal opgemaakt voor een 24-jarige vrouw uit Leeuwarden die met 125 kilometer per uur over de Groningerstraatweg reed, waar 50 kilometer/uur is toegestaan. Hierbij had de vrouw ook nog eens haar telefoon in de hand. Ook daarvoor kreeg ze een proces verbaal.