Eindelijk een vangrail bij het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos

Er is 131.000 euro beschikbaar gesteld voor een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal, tussen Stroobos en Gaarkeuken. Het ministerie van Infrastructuur heeft het geld vrijgemaakt, maar ook Waterschap Fryslân, gemeente Achtkarspelen, Rijkswaterstaat en partijen in Groningen steunen het plaatsen van de vangrail. Het moet de verkeersveiligheid verbeteren, want in de afgelopen jaren zijn meerdere mensen met de auto in het kanaal terechtgekomen en overleden.