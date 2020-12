LDODK begint 16 januari weer in Korfbal League

Het KNKV stuurde woensdag het coronaprotocol naar de verenigingen, die vanaf donderdag weer mogen trainen. De ploegen kunnen eerst twee keer oefenen met dat nieuwe protocol, voordat de Korfbal League van start gaat. Op 2 en 9 januari heeft de bond oefenwedstrijden ingepland.

LDODK neemt het eerst in Nijeveen op tegen DOS'46. De tweede oefenwedstrijd is in eigen huis tegen DVO uit Bennekom.