NS: 'Lelylijn is mooi, maar vergeet het bestaande spoor ook niet'

De aanleg van de Lelylijn is een goede zaak. Maar ook het bestaande spoor tussen Amsterdam en het Noorden, via Zwolle en Meppel, moet al op korte termijn verbeterd worden. Dat schrijft de NS woensdag in een verklaring op de website. NS schrijft dat momenteel al met partners zoals het ministerie, ProRail en de provincies wordt gekeken naar de mogelijkheden.