Nationaal Park Schiermonnikoog krijgt 180.000 euro subsidie

Over drie jaar moet er een nieuw beheerplan klaarliggen voor het Nationaal Park. Daarvoor wordt ook een zogeheten 'landschapsbiografie' gemaakt om zo landschappelijke en cultuurhistorische elementen in het gebied mee te nemen in het natuurbeheer van de toekomst.

Belangrijk is dat inwoners meer bij het gebied worden betrokken, onder andere door ze mee te nemen in wat er aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt op het eiland. Ook volgen er plannen om meer aan educatie te doen.

Verbeterpunten

Afgelopen zomer heeft het park een 'quick scan' laten uitvoeren. Daarbij bleek dat er nog wat meer aandacht moet zijn voor cultuurhistorie en landschap. Ook kan de verbinding met de Banckspolder sterker en in de polder zou meer biodiversiteit in het landbouwgebied toegelaten moeten worden.

Verder is een betere samenwerking nodig met andere Nationale Parken in het Waddengebied. Bovenstaande verbeterpunten moeten aangepakt worden met het nieuwe beheer- en inrichtingsplan.