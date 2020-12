'Winkel lokaal, anders ziet de winkelstraat er volgend jaar anders uit'

De sluiting van de winkels is vooral voor de kleine ondernemers een grote klap. Zo ook voor Vrouw Holle in Grou. Nog maar vijf weken zijn ze open, en nu moesten ze alweer dicht. Eigenaresse Klazina Visser vond destijds dat er ook in de winkelstraat van Grou nog iets miste en daarom begon ze, midden in de coronacrisis, een speelgoed- en spelletjeswinkel.

Samen met haar dochter heeft Klazina op 6 november de deuren geopend. ''Wij merkten gewoon dat er in Grou vraag was naar spelletjes en speelgoed.'' Dus trokken Klazina en haar dochter de stoute schoenen aan en begonnen ze de winkel. Ze wisten wat de risico's waren, maar dat houdt ze niet tegen. De tijd voor de feestdagen is een belangrijke periode voor dit soort winkels. ''Daar moet je toch je omzet uit halen, daar heb je toch een beetje op gerekend.''

Lokale ondernemers steunen

Klazina vindt het belangrijk dat mensen in deze tijd winkelen bij lokale ondernemers.' 'Als je dat nou niet doet dan heb je straks lege winkelstraten. En dat moeten we zien te voorkomen.'' Toch blijft Klazina positief. ''Ik denk dat als wij deze periode doorkomen, dat wij er heel wat leuks van kunnen maken en dan hoop ik dat we nog jaren bestaan.''