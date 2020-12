VIDEO: 11 Andere Oorden bij de luchtwachttoren in Oudemirdum

De luchtwachttoren in Oudemirdum is gebouwd tijdens de Koude Oorlog om Russische vliegtuigen te kunnen spotten. Het is het derde luchtkunstwerk van de kunstenaars van LUNA Collective. Nu de toren is verlicht lijkt het net een flatgebouw. Op elf plaatsen in Fryslân zijn de komende tijd lichtkunstwerken te bewonderen.