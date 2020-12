Dood Totilas schok voor zijn Friese fokkers: "We hadden gedacht dat hij wel 30 zou worden"

Totilas zette elf jaar geleden de dressuurwereld in vuur en vlam. Edward Gal verbrak wereldrecords met Totilas. Hij was toen 9 jaar. Jan en Anna hadden al eerder opgemerkt dat de hengst heel bijzonder was, maar de rest van de wereld was daar nog niet meteen van overtuigd. Uiteindelijk werd hij ontdekt, om daarna nooit meer vergeten te worden. Edward Gal noemde Totilas toen al een wonderhengst. "Hij is explosief en lief, en gaat door het vuur voor je."

Uniek

De internationale kritieken werden lovend, iedereen was ervan overtuigd dat Totilas uniek was in zijn soort. Op het EK in 2009 in Windsor won Gal met Totilas goud. Een jaar later wonnen ze op de wereldbekerfinale drie keer goud en ook op het WK in Kentucky stond hij drie keer op het hoogste podium en haalden ze verschillende wereldrecords.

Voor Jan en Anna Schuil betekende Totilas een totale verandering van hun leven. Ze verkochten het paard voor een groot bedrag en raakten bekend met de topsportdressuurwereld. Ze volgden hun paard overal op de wereld. "Ons leven werd door hem een 'sprookje', we hebben heel veel aan Totilas te danken."