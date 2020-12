Veiligheidsregio-directeur Wim Kleinhuis: "We gaan een saaie Oud en Nieuw tegemoet

Met hoe veel mensen mag ik in de auto zitten?

"Als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit, mogen er, behalve de bestuurder, maximaal twee personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met huisgenoten in de auto zit." Buiten mag je met maximaal twee mensen lopen.

Welke winkels mogen nu wel open en welke niet?

"Winkels waar je je dagelijks eten en drinken haalt of die medicijnen verkopen zijn open." Het gaat daarbij om drogisterijen en apotheken.

Ook dierenspeciaalzaken, audiciens en opticiens, tankstations, winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen, wasserijen en stomerijen, groothandels voor bedrijven, en winkels buiten voor kerstbomen- en bloemenverkoop zijn open.

Krijgen we straks bewijs van inenting als we zijn gevaccineerd?

"Dat is nog niet bekend. Ik verwacht wel dat er een vorm van registratie komt zodat er bewijs is dat je gevaccineerd bent. Dat zul je ook moeten aantonen als je wilt reizen. Hoe dat er straks uit komt te zien, moet nog worden uitgewerkt."

Hoe lang ben je beschermd tegen het coronavirus na inenting?

"Dat is nog niet helemaal bekend. Daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan."

Hoe lang na de vaccinatie mag je weer veilig naar buiten?

"Meestal moet je je twee keer laten vaccineren voordat het effectief is. Hoe lang het duurt voordat het werkt, moet nog uitsluitsel over komen, maar voor ieder vaccin zal er een gebruiksaanwijzing komen."

Worden wij in het Noorden gestraft voor de hoge besmettingsaantallen in het Westen van het land?

"Het klopt dat hier minder besmettingen zijn. Maar als wij hier niets doen, nemen de besmettingen hier straks ook toe en liggen de ziekenhuizen vol. Dus wij worden niet gestraft voor het gedrag van het Westen."

Hoe zit het met het carbidschieten?

"We roepen mensen op om niet te gaan carbidschieten. Het mag wel, maar met maar twee personen. De gezelligheid eromheen mag niet."

Moet het dan niet worden verboden?

"Het is gewoon toegestaan. Dan zouden alle gemeenten een verbod moeten instellen, maar daar hebben we niet voor gekozen. Het is heel verstandig als carbidverenigingen het niet doen. Andere knallen wel, maar daar wordt streng toezicht op gehouden door de politie. Er wordt dan niet mals opgetreden, we willen dat echt de kop indrukken."

Komt er dan een alternatief voor de jeugd?

"Er zijn digitale alternatieven door gemeenten. Zo hebben zij een voorlichtingscampagne met activiteiten voor de jeugd. Eerlijk, we gaan niet de leukste Oud en Nieuw tegemoet. We moeten afstand houden. Daar moeten we dit jaar echt even doorheen, hoe saai ook."

De jeugd ontmoet elkaar nu in alternatieve kroegen. Wordt daar iets aan gedaan?

"Wij houden toezicht op de keten. We weten waar ze zitten en sommige zijn gesloten. Wij doen ook de oproep aan ouders om het samenkomen in keten op hun terrein niet toe te staan. Jongeren die ziek worden, hebben vaak geen klachten en dragen het virus wel over op ouderen."

Ik heb een beperking en heb hulp nodig in de supermarkt. Hoe moet ik dat aanpakken?

"Dan kun je het beste in de speciale rustige uurtjes naar de supermarkt gaan. Dan zijn er minder mensen en kun je beter worden geholpen."

Komt er een avondklok tijdens de feestdagen?

"Nee, er komt geen avondklok. De maatregelen die er nu liggen, zijn al de strengste ooit. Die moeten genoeg zijn als mensen zich eraan houden. Na de feestdagen kijken we weer verder."

Op het nieuws zie ik brandweerlieden dichtbij elkaar staan. Hoeven zij geen anderhalve meter afstand te houden?

"Nee, mensen met essentiële beroepen mogen dichtbij elkaar staan. Zij mogen niet werken als zij klachten hebben en worden regelmatig getest. Dus daar wordt goed rekening mee gehouden."