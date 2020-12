Winkel verkoopt vuurwerk: gemeente doet de opslag op slot

Vorige week is er vastgesteld dat er buiten de aangewezen periode vuurwerk werd verhandeld, dat uit deze winkel afkomstig was. Een 29-jarige man werd daarvoor aangehouden, daarnaast werd er 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat ging om afgekeurd vuurwerk, dat helemaal niet verkocht mocht worden.

Met de verzegeling van de opslag moet worden voorkomen dat het andere vuurwerk nog in de winkel verkocht zou worden. Volgens de wethouder zal daar ook streng op gecontroleerd worden.