VIDEO: "Het was een grote vuurzee"

De grote brand bij een botenbouwer in Heeg had veel erger kunnen aflopen voor de bedrijven om de bouwer heen. Dat zegt de touwenspecialist die zijn bedrijf naast de afgebrande zaak heeft. Het zou aan de inzet van de brandweer te danken zijn dat zijn bedrijf gespaard is gebleven. "Het was een grote vuurzee, en de stralingswarmte was enorm", aldus de buurman.