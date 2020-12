HEA! De kerstmeisjes

Janke Kort, Corrie Terlouw en Janny Struiksma staan in Bolsward bekend als 'De Famkes' (De Meisjes). Al twee weken zijn ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig met het maken van kerststukjes, die ze te koop zetten in een glazen kas. De opbrengst is voor het goede doel. Dit jaar zijn dat de ouderen in het woonzorgcentrum Bloemkamp. De meisjes doen het nu voor het zevende jaar op rij en de sfeer zit er altijd goed in. En dat maakt deze tijd ook altijd zo mooi en bijzonder.