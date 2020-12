De Jong kiest negen andere spelers in basis Cambuur voor bekerduel tegen Go Ahead

Eén van de spelers die tegen Go Ahead weer in de basis mag beginnen, is Jarchinio Antonia. De aanvaller kreeg aan het begin van het seizoen meer minuten, maar de laatste keer dat hij een hele wedstrijd speelde, was in september. Daardoor verliest hij het plezier, zegt hij.

"Om elke keer op de bank te zitten, vind ik niks", zegt Antonia. "Mijn contract loopt aan het eind van het seizoen af. Ik wil wel wedstrijdjes spelen om toch nog met plezier een aantal jaren te voetballen. Als het zo doorgaat, denk ik dat ik mijn plezier kwijtraak en dat ik misschien wel stop met het spelletje."

Waar De Jong geen wraakgevoelens heeft door de eerdere competitiewedstrijd, heeft Antonia ze wel. Helemaal omdat hij zelf vijf seizoenen speelde voor Go Ahead. "Ja, ik heb zeker wel revanchegevoelens. Het is vervelend om van je oude team te verliezen. Ze hebben dat toen heel goed gedaan, maar dit is weer een andere wedstrijd. Het gaat om de beker. Als je hier dan komt om met elf man in de zestien te staan, kun je net zo goed thuisblijven."