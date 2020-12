Trainer SC Heerenveen kan voor primeur zorgen bij vrouwenvoetbal

Er is op dit moment één trainer in de eredivisie van het vrouwenvoetbal die in het bezit is van dat trainersdiploma, maar dat is een interim-trainer. Die zal daarom op korte termijn weer worden vervangen.

De opleiding die Ten Berge zal gaan volgen, duurt een jaar en zal in mei van start gaan. Als de voetbalcoach het haalt, zou hij ook bij de mannen in het betaalde voetbal mogen werken. Maar, dat is niet de hoofdreden om de opleiding te volgen. "Ik heb het in eerste instantie goed naar mijn zin in het vrouwenvoetbal, maar ik wil nooit dingen uitsluiten. Ik wil mezelf verder ontwikkelen, ook omdat het vrouwenvoetbal verder ontwikkelt."

De komende tijd zal Ten Berge met het bestuur van de Feanvrouwen rond de tafel gaan zitten voor een gesprek over de invulling. Er zijn een aantal praktische zaken die besproken moeten gaan worden. De kosten van de opleiding zijn hoog, boven de twintigduizend euro, en hij zal ook stage moeten gaan lopen in het mannenvoetbal.

Een van de negen andere trainers die aan de opleiding zal gaan beginnen, is voormalig Cambuurspeler Kenneth Goudmijn. Hij is op dit moment assistent-trainer bij Jong AZ.